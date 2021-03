La Ville de Sainte-Julie célèbre le printemps avec son tout premier Marché des sucres

15La Ville de Sainte-Julie invite la population à participer à son tout premier Marché des sucres le samedi 27 mars de 10 h à 16 h, dans le stationnement du centre communautaire situé au 550, boulevard Saint-Joseph. L’événement gratuit se déroulera dans le respect des consignes sanitaires.



Lors de cette activité, plus d’une quinzaine de producteurs agroalimentaires seront présents pour vendre leurs produits. Les citoyens peuvent également contacter les producteurs avant l’événement afin de réserver leurs produits et venir les chercher sur place lors de cette journée. L’activité a lieu beau temps, mauvais temps et trois paniers de produits locaux seront tirés parmi les participants.



Les producteurs présents



Bistroplus

Boucherie Auclair

Poissonnerie Auclair

Érablière Fontaine

Érablière Maurice Jeannotte

Ferme Bruno Guillet

Fromagerie des Cantons

Café #sansfiltre

Érablière la Coulée Suisse

Domaine Kildare

Projet St-Mathieu

Les P’tits Pots de Justine

Délices et saveurs du jardin

Les Tendres Bouchées

Mesures sanitaires pour éviter la transmission



Le port du couvre-visage est obligatoire sur le site du marché. Le lavage des mains sera exigé au moment d’entrer sur le site. Les participants doivent garder une distance de deux mètres en tout temps et respecter les directions indiquées. Les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 ou qui sont en isolement ne doivent pas participer à l’événement.



« La Ville de Sainte-Julie est heureuse de pouvoir soutenir les commerçants et producteurs locaux par la création de cet événement. C’est l’occasion idéale de célébrer le temps des sucres tout en respectant les mesures sanitaires », a conclu la mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy.



Pour plus d’information, les citoyens sont invités à consulter le site Web de la Ville de Sainte-Julie et la page Facebook du marché public de Sainte-Julie.