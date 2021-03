Desjardins remet une contribution de 195 000 $ au Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil

La Caisse Desjardins des Patriotes annonce la participation de Desjardins aux deux projets du Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil soit : la phase II de « L’économie sociale, j’achète! », et le projet « Incubateur en économie sociale : IES Ag-Lo ». Ces deux projets profiteront d’un investissement totalisant 195 000 $ de Desjardins, issu du Fonds du Grand Mouvement.

« Dans le contexte actuel, les deux projets revêtent un caractère tout spécial puisqu’il répond clairement à des besoins décriés par les entrepreneurs locaux. Chaque fois que Desjardins peut faire une différence au sein de sa communauté, nous sommes heureux de faire notre part et d’y aller de gestes concrets envers ces organismes dévoués qui contribuent à faciliter le quotidien des entreprises », a déclaré M. Paul Dulude, directeur général de la Caisse Desjardins des Patriotes.

« Le Fonds du Grand Mouvement de Desjardins permet justement de soutenir des projets novateurs et structurants à travers le Québec. Pour la région, ces deux initiatives auront un apport certain à la vitalité économique, sans compter ses retombées positives sur l’ensemble des entreprises », conclut André Cataford, président du conseil d’administration de la Caisse.

« Le déploiement de la phase II de « L’économie sociale, j’achète! » a pour but d’appuyer les entreprises collectives dans le développement de leur capacité commerciale et de promouvoir l’économie sociale, un pilier de notre économie qui gagne à être davantage connu. »

Par ailleurs, IES Ag-Lo s’inscrit dans une volonté de stimuler la culture entrepreneuriale socialement responsable ainsi qu’à démystifier et encourager la voie de l’économie sociale. Cette initiative vise la mise sur pied d’un incubateur (parcours entrepreneurial) en économie sociale répondant à un enjeu du milieu, et ce, en favorisant l’émergence de nouvelles entreprises collectives sur le territoire de l’agglomération de Longueuil », déclare David Miljour, directeur général du Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil.



Qu’est ce que le Pôle de l’économie sociale ?

Le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil regroupe des entreprises d’économie sociale (EES) et des organismes porteurs de projets d’économie sociale issus de différents secteurs d’activités. Le Pôle est appuyé dans ses actions par son Conseil d’administration provisoire, formé majoritairement de dirigeants d’entreprises d’économie sociale de secteurs d’activités variés, qui investissent temps et énergie pour guider le Pôle dans la planification et la réalisation des actions en fonctions des besoins sur le terrain. Le Pôle est appuyé financièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation.



Le Fonds du Grand Mouvement Desjardins s’est doté d’un fonds de 250 M$ afin d’investir dans les communautés pour appuyer des projets qui ont le potentiel de transformer notre société d’ici 2024. Le Fonds soutient des projets qui rejoignent les priorités des milieux, telles que l’emploi, la vitalité économique, l’éducation et l’environnement.

À ce jour, plus de 400 projets ont été soutenus grâce à ce fonds.