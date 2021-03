Talents recherchés à Boucherville

Les Ateliers Nez Rond sont présentement à la recherche de talents, jeunes et adultes, pour la nouvelle émission Web « T’as du talent Boucherville ».

C’est le temps de vous faire connaître et de rayonner sur la scène locale, et qui sait, vous serez peut-être désigné le ou la grande gagnante. La perle rare remportera un prix de 1000 $ offert par la Ville de Boucherville.

Le concours est ouvert à tous, citoyens et organismes d’ici, et ce, dans toutes disciplines, que ce soient les arts de la scène ou du cirque, le chant, la danse, le patinage, le ski, la magie ou l’humour.

L’émission permettra de connaître les talents locaux et de les mettre en compétition chaque semaine. Les participants doivent soumettre avant le 20 mars une vidéo d’une durée de 90 secondes dans laquelle ils démontrent leur habileté.

Une sélection sera faite parmi toutes celles qui seront reçues et les performances retenues seront diffusées lors de l’une des six émissions diffusées sur le Web ou sur Facebook. À chacune des émissions, trois ou quatre candidats se disputeront le vote du public.

La première émission sera présentée le 15 mars à 19h, alors que la saison prendra fin avec un gala virtuel où le maire Jean Martel remettra le grand prix au «talent de l’année ».

Déjà, plusieurs vidéos ont été soumises de personnes talentueuses de tous les âges, et même que près de 40 % des candidatures proviennent de gens âgés de plus de 24 ans. Actuellement, le plus vieux des participants a 70 ans.

Pour plus d’informations : tasdutalent.com