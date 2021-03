Bonne nouvelle pour les amateurs d’art de la région : le Symposium Art et Passion de Sainte Julie sera de retour cet été! Le comité organisateur a fait différents ajustements pour pouvoir tenir son événement durant la saison estivale à la suite de l’annulation forcée de l’édition 2020. Les dates ont donc été déplacées au 13, 14 et 15 août prochain afin de laisser encore plus de chance aux diverses mesures prises contre la pandémie d’être efficaces. Puisque le devant de l’église n’est plus une option à envisager pour recevoir les participants, le symposium se déroulera dans le stationnement de l’école secondaire du Grand-Coteau, rue Borduas.

Les artistes qui étaient déjà sélectionnés l’année passée ne seront pas cette fois regroupés sous un chapiteau unique (car il y a de fortes chances que les mesures de distanciation soient maintenues), mais plutôt deux par deux dans de multiples petits chapiteaux de 20 pieds par 20 pieds avec séparation au centre. L’invitation au plaisir des yeux est donc lancée!