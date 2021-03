Le nouveau déneigeur Du Boisé étendra son service à d’autres quartiers en 2022

Résident du secteur Du Boisé à Boucherville, Michel Bellerose a démarré l’automne dernier une entreprise de déneigement pour offrir une alternative et un second choix aux résidents de son quartier qui se plaignaient de ne pouvoir obtenir une seconde soumission pour leur déneigement. En quelques jours, 183 résidents du secteur ont tout de suite opté pour cette solution et, selon monsieur Bellerose, maintenant retraité, non seulement les affaires tournent rondement, mais il envisage déjà d’étendre ses services aux résidents des secteurs voisins qui sont incapables d’obtenir au moins deux soumissions pour leur déneigement.

« Je me suis lancé dans cette aventure d’abord pour rendre service à mes concitoyens.

C’est une question de service, d’offre et de prix. Il y a quelque chose de pas normal lorsqu’un déneigeur ne veut même pas faire une soumission pour déneiger une entrée juste en face d’une résidence qu’il déneige déjà ».

« L’expérience de cette année me permet de dire que mon modèle d’affaires (il a acheté trois tracteurs pour déneiger ses 183 clients) peut facilement s’exporter dans d’autres quartiers et si jamais des gens veulent tenter l’expérience, je pourrai même les aider ». Michel Bellerose précise aussi que son entreprise est rentable dès la première année.

Cela dit, le service de Déneigement Du Boisé sera élargi en 2022 seulement dans les quartiers ou il n’y a aucune concurrence, pour offrir au moins un choix à d’autres Bouchervillois.