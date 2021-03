Le PLQ consulte en Montérégie pour implanter une Charte des régions

La tournée de consultations virtuelles de la Charte des régions menée par la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, s’est arrêtée le 2 mars dernier en Montérégie. Une cinquantaine de citoyens ont participé, virtuellement, à l’événement. Les militants ont pu parler des difficultés rencontrées dans la région ainsi qu’à proposer des solutions pour améliorer la qualité de vie dans leur milieu Entre autres participants, les députés libéraux de la Rive-Sud, Nicole Ménard et Gaétan Barrette, mais aussi la présidente de l’association de comté de Montarville (Boucherville), Michelle Bureau, ainsi que Louise Fleischmann, Axel Fournier, Michel Bienvenu et Richard Marois, ex-président du Conseil régional en environnement.



L a consultation vise à bâtir une Charte des régions « à l’image des Québécois et basée sur chacune des particularités du territoire. Tous les sujets y passent, de l’éducation à la santé, de la mobilité à la fiscalité, de l’environnement à l’économie inclusive et durable. Cela dit, les commentaires des participants ont aussi permis de constater qu’il y a de très nombreuses responsabilités qui doivent demeurer de juridiction nationale et non locale (éducation, santé, immigration, etc) et que même à l’intérieur de la Montérégie, il y a des éléments distincts qui ne peuvent faire l’objet d’un énoncé « mur à mur ».



« Ces consultations nous permettront de bâtir une Charte des régions forte, à notre image et qui répondra aux enjeux de tous les Québécois, » a indiqué la chef du PLQ. Les consultations régionales se poursuivent durant tout le mois de mars.