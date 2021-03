Le Garde-Manger : une nouvelle banque alimentaire de style « épicerie » pour les gens en difficulté économique

Depuis 30 ans, le Comité d’entraide de Boucherville (CEB) offre aux personnes en situation de précarité financière des produits alimentaires pour combler leur besoin vital de bien se nourrir.

La banque alimentaire nouvellement baptisée Le Garde-Manger a pris les allures d’une épicerie depuis qu’elle a emménagé, l’automne dernier, dans la Maison du bénévolat située dans le Vieux-Boucherville.

Cette formule permet aux bénéficiaires de choisir leurs denrées, ce qui évite, du coup, le gaspillage de la nourriture. Auparavant, soit à l’époque où l’organisme était logé dans le sous-sol de l’église Saint-Sébastien, les boîtes de nourriture étaient préparées par les bénévoles en fonction d’une liste dressée par les bénéficiaires et de la disponibilité des aliments. Elles leur étaient livrées chez eux.

Maintenant, chaque semaine, des bénévoles de l’organisme s’activent dans le grand local pour disposer sur les étagères les denrées. Et celles-ci abondent, puisque la population bouchervilloise a été très généreuse lors de la guignolée. « Les tablettes ploient sous le poids d’un choix impressionnant de céréales, pâtes, soupes, fruits, légumes, produits hygiéniques, nourriture pour bébés, aliments sans gluten et bien sûr, les fameuses légumineuses en conserve! », illustre la trésorière, Marcelle Turbide.

Grâce à des marchands locaux partenaires et à la récente certification du CEB auprès de Moisson-Rive-Sud, on retrouve aussi des œufs, du lait, des jus, des fromages, des viandes de toutes sortes, du pain, des pâtisseries, des pizzas et une sélection de fruits et légumes frais. « Il y a tout ce qu’il faut pour assurer une alimentation complète pour les personnes admissibles qui en font la demande », précise Mme Turbide.

75 familles aidées

Depuis la mi-janvier, sur rendez-vous, Le Garde-Manger accueille plus d’une trentaine de clients, les mardis et les mercredis. Le service permet ainsi d’aider chaque mois environ 75 familles, soit quelque 200 résidents.

« C’est une statistique qui en surprend plusieurs puisqu’une étude récente menée sur le territoire de Boucherville a relevé la présence de 1 300 familles en situation de précarité ou de difficulté économique. Le CEB cherche donc à faire connaître le service de son Garde-Manger à la population », indique Mme Turbide. « De plus, un service de transport peut être coordonné avec le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) pour ceux qui n’ont pas de voiture. »

Une rencontre virtuelle, par téléphone ou en personne avec un des bénévoles permet de déterminer comment le CEB peut aider les gens dans le besoin. Pour ce faire, il faut laisser un message et vos coordonnées dans la boîte vocale de l’organisme au 514 236-5042.

Également, afin de mieux répondre à la demande et possiblement augmenter le nombre d’heures de distribution de denrées, le CEB est à la recherche de bénévoles qui détiennent une expérience dans le domaine de l’alimentation.