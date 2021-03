Comment vont les finances de votre église paroissiale, un an après la pandémie?

Le 13 mars 2020, pour la première fois pour ma génération, notre évêque demande de cesser les messes dominicales dans notre église à la suite des exigences du gouvernement. La pandémie ne résiste à personne, même pas aux célébrations eucharistique dominicales. Nous devons alors nous porter vers la célébration du dimanche à la télévision de Radio-Canada. On se disait : ceci durera quelques semaines tout au plus.

Voilà qu’en ce dimanche 7 mars 2021, il n’y a toujours pas de célébration dans notre église paroissiale. Considérant la limite de 10 personnes présentes maximum, l’équipe pastorale de la paroisse Sainte-Julie priorise une célébration en direct sur le WEB.

Depuis 1 an, la quête durant les messes ne peut plus être la source de revenu pour combler les dépenses des paroisses. Même les funérailles sont limitées à une présence de 25 personnes.

C’est pour ces raisons qu’en avril 2020 la paroisse de Sainte-Julie a innové. Depuis 1 an, les paroissiens qui souhaitent assurer un entretien normal de l’église et du presbytère ont accédé à La Contribution paroissiale annuelle « CPA » Il s’agit de faire un don une fois l’an pour contribuer à la quête pour les 52 dimanches et de payer la dîme par la même occasion. On paie une fois et on ne versera plus aux quêtes durant la messe.

A ce jour, près de 75 paroissiens ont adhéré à ce mode de fonctionnement. Une assurance de revenus pour la paroisse durant toute l’année, peu importe l’annulation de la messe causée par une pandémie ou par de mauvaises conditions météo.

L’initiative a porté ses fruits pour la Paroisse Sainte-Julie. Un montant de 30 000 $ est assuré annuellement pour la quête, ce qui équivaut à 575 $ de quête pour chacun des dimanches. Cette entrée d’argent est formidable pour assurer des revenus de base.

L’équipe des marguilliers travaille fort pour assurer un bon fonctionnement de la paroisse et nous sommes reconnaissants envers ces paroissiens qui nous soutiennent.

On ne connait pas ce que nous réserve l’avenir, les lieux de culte ouvriront ils plus largement bientôt? On se le souhaite. Mais, de toute façon, nous considérons que la Contribution paroissiale annuelle est là pour rester. Une nouvelle façon de faire que nous devons encourager.

Pour vous inscrire à la CPA, si vous n’êtes pas déjà inscrits, nous vous invitons à compléter le formulaire disponible sur le site WEB : uniteem.org, ou appelez au presbytère : 450-649-1277 poste 206.

Paroissiens, paroissiennes, de notre beau diocèse Saint-Jean Longueuil, n’oubliez pas votre église paroissiale en ce temps de pandémie, elle a besoin de vous.



Daniel Richard

Président de l’assemblée de Fabrique de Sainte-Julie