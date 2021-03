La Ville de Boucherville vous annonce qu’elle offrira un nouveau programme d’aide financière à l’achat de produits d’hygiène féminine réutilisables. Ce dernier sera disponible depuis le lundi 8 mars, spécialement pour la Journée internationale des femmes.

Marianne Larouche, membre du comité jeunesse, a suggéré cette initiative. Elle est très impliquée dans le comité et a un intérêt marqué pour tout ce qui touche l’environnement.

« Saviez-vous qu’au cours de sa vie, une femme utilise plus de 15 000 produits d’hygiène jetables? Les solutions réutilisables sont donc plus écologiques. Il y a certaines personnes qui trouvent illogique d’utiliser ces options lavables. Toutefois, je pense que c’est tout aussi logique que d’utiliser des vêtements ou bien de la vaisselle que nous pouvons laver. L’environnement étant un sujet qui me tient à cœur, ces chiffres m’ont tout de suite interpellée et c’est pourquoi j’ai décidé de parler de projet d’aide financière à l’achat de produits d’hygiène réutilisables à la Ville », de dire Marianne Larouche, 15 ans.

La Ville est fière d’encourager l’implication de ses plus jeunes citoyens!

Objectifs du programme

• Contribuer à la réduction de l’enfouissement.

• Générer des économies à moyen et long termes pour les citoyennes de Boucherville.

• Contribuer à la réduction de la pollution par le plastique dans l’environnement. À titre d’exemple, des applicateurs tampons en plastique jonchent les berges de divers cours d’eau, dont celles du fleuve à Boucherville. En effet, lors d’épisodes de fortes pluies ou de fonte rapide des neiges, des eaux usées peuvent se déverser directement dans les cours d’eau. C’est alors que des applicateurs tampons ayant été jetés dans les toilettes s’y retrouvent.



Produits visés



• Serviettes hygiéniques et protège-dessous réutilisables;

• Coupes menstruelles;

• Culottes menstruelles;

• Applicateurs tampons réutilisables;

• Tissus et honoraires de couture pour la confection de serviettes hygiéniques et protège-dessous réutilisables;

• Pochettes de transport pour les produits d’hygiène féminine réutilisables.



En quoi consistera l’aide financière?



La Ville offrira une aide financière correspondant à 50 % du coût d’achat des produits d’hygiène féminine réutilisables admissibles, jusqu’à concurrence de 100 $ par citoyenne. Afin d’aider et de soutenir les commerces locaux, la Ville a décidé de bonifier l’aide à 75 % du coût d’achat lorsque les produits seront achetés dans un commerce de Boucherville!



Renseignements

Pour connaître les conditions et les modalités du programme ou pour envoyer une demande, consultez le boucherville.ca/hygienefeminine (en ligne dès le 8 mars 2021).