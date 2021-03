Le club cycliste les Dynamiks recrute

COMMUNIQUÉ – Nommé le club de développement de l’année par la Fédération québécoise des sports cyclistes du Québec en 2018 et 2020, les Dynamiks de Contrecœur sont en période de recrutement. Depuis plus de 44 ans, le Club cycliste Dynamiks contribue à promouvoir le développement des jeunes athlètes, leur santé physique et leur esprit sportif.

Grâce à la grande qualité d’athlètes s’étant succédés au fil des années, aux valeurs de l’organisation, à son équipe d’entraineurs, à ses performances et à son implication sociale, le Club joue un rôle significatif dans la promotion du sport cyclisme récréatif et compétitif au Québec et à l’international.

S’adressant aux jeunes âgés de 6 ans et plus, le club accueille les jeunes cyclistes en herbe des quatre coins de la Montérégie pour les initier à ce sport et parfaire leur développement et habiletés. Votre enfant souhaite bouger cet été et s’initier à ce sport accessible en période de restrictions sanitaires? Joignez-vous à nous! En plus d’accompagner votre enfant, le club dispose d’une flotte de vélos de route pour jeunes en location à très faible coût pour la saison (mais tout type de vélo sans roues d’appoint peut faire l’affaire).

Car il n’y a pas que le soccer, le baseball ou le hockey…

Viens t’amuser avec nous…

Pour plus d’informations :

www.dynamiks.ca https://www.facebook.com/ccdynamiks

Source: Club Dynamiks