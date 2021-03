67 emplois en quincaillerie, à Boucherville, Varennes et Sainte-Julie

Avec l’augmentation des opérations de vaccination contre la COVID-19, l’activité économique reprend un peu plus chaque semaine et la période printanière verra de nombreuses opportunités d’emplois se multiplier.

Le quincailler RONA, dont le siège social est à Boucherville, est d’ailleurs actuellement à la recherche de 67 employés pour ses deux succursales de Boucherville (27 emplois) ainsi que celles de Varennes (10 emplois) et Sainte-Julie (10 emplois) ainsi que pour son Réno Dépôt de la rue Nobel à Boucherville (20 emplois).

En fait, Lowe’s Canada, qui est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada cherche à embaucher près de 2 000 associés à temps plein et à temps partiel au Québec en vue de la saison la plus achalandée de ce secteur d’activité. Les postes à pourvoir (permanents et saisonniers) vont des rôles de commis à la réception et d’associé(e) aux ventes à ceux de gestionnaire, en passant par des rôles de soutien administratif et de marchandisage. Les magasins corporatifs RONA et Réno-Dépôt de la Montérégie cherchent à pourvoir près de 600 postes à temps plein et à temps partiel dans le cadre de leur campagne d’embauche printanière.

Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne à https://lowescanadaembauche.ca/