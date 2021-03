Projet de terminal portuaire à Contrecœur : une grande réussite pour la circonscription

La députée de Verchères, Suzanne Dansereau, se réjouit de la décision favorable du ministre de l’Environnement et du Changement climatique relativement au projet de terminal portuaire à Contrecœur.



« Je suis tellement fière que le projet de terminal portuaire à Contrecœur reçoive (enfin) le feu vert, c’est un dossier sur lequel je travaille sans relâche, et ce, depuis le tout début de ma carrière en politique municipale. C’est la concrétisation d’un projet très attendu par le milieu, une belle nouvelle pour la région. Notre gouvernement s’assurera qu’il réponde aux recommandations afin d’en faire un projet exemplaire. »



Le gouvernement du Québec accordait, le 12 janvier dernier, une aide financière de 55 M$ à l’Administration portuaire de Montréal, pour la phase critique de préparation du site de construction sur les terrains qu’elle possède. Cette contribution financière était conditionnelle à l’obtention des autorisations environnementales nécessaires. Le projet, qui avait déjà reçu l’aval de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, a pu franchir la dernière étape pour lancer les travaux suite à la déclaration de décision faite par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, lundi dernier.



« La mise en place d’infrastructures portuaires de haut niveau comme celle-ci contribue à faire du fleuve Saint-Laurent, notre Magnifique, un corridor économique performant à la base d’une croissance durable. Je désire d’ailleurs souligner le professionnalisme et la collaboration de l’Administration du Port de Montréal qui partage la vision d’en faire un projet phare qui prendra en compte les aspects économiques, environnementaux et sociaux. »



Rappelons que la Banque de l’infrastructure du Canada a accepté de participer au financement à la hauteur de 300 M$ sur un projet qui va totaliser entre 750 et 950 M$. Le reste du financement proviendra de l’Administration du Port de Montréal et des opérateurs maritimes qui utilisent leurs infrastructures. À terme, d’ici une dizaine d’années, le terminal portuaire de Contrecœur permettra d’accueillir 1,15 million de conteneurs additionnels par année.



« Avec la pandémie qui touche le Québec, nous avons pu constater l’importance du secteur maritime qui permet à la population d’avoir accès à des biens de première importance. Il faut donc plus que jamais aller de l’avant ! C’est un projet qui, évidemment, contribuera significativement à la relance économique post-COVID pour la région. Concrètement, le projet créera 5 000 emplois pendant la construction et 1 000 emplois pendant la phase d’exploitation. »