Le déneigement à Boucherville : toujours pas de preuve de collusion ou de monopole!

Le Bureau de la concurrence a institué une enquête

Malgré un reportage de Radio-Canada présenté la semaine dernière à l’émission « La Facture », tout comme l’article « Les déneigeurs de Boucherville : division du territoire ou rationalité » publié dans le journal La Relève du 3 novembre, aucune preuve réelle ne démontre encore que les différents déneigeurs qui offrent leurs services sur le territoire de la Ville de Boucherville sont coupables de collusion pour se diviser le territoire.

À la suite du dépôt de quelques plaintes de citoyens, le Bureau de la concurrence Canada a tout de même institué une enquête. Pour l’heure, les enquêteurs poursuivent leur travail.



Efficacité

Lors des entrevues réalisées pour l’émission, quelques citoyens ont indiqué avoir été incapables d’obtenir une seconde soumission pour le déneigement de leur résidence, car la majorité des déneigeurs, sauf celui qui offre ses services localement, indiquent ne pas vouloir se rendre dans les autres secteurs, pour des raisons de distance, d’efficacité et de logistique.

En décembre dernier, trois déneigeurs interrogés pas « La Relève » ont expliqué les enjeux de distance, de concentration et d’efficacité pour justifier leur intention de vouloir se concentrer sur certains secteurs. « Je ne peux pas partir du Vieux-Village pour aller faire quelques entrées dans Le Boisé », avait indiqué le déneigeur Savaria, dont la clientèle se situe principalement dans le secteur du Vieux-Boucherville.

De plus, dans le cas du quartier du Boisé, l’ancien déneigeur de ce secteur de Boucherville, ‘Déneigement Provost » a vendu son entreprise à trois autres déneigeurs de Boucherville qui se sont en quelque sorte divisé les clients. Et oui, certains clients Du Boisé ont reçu une soumission avec une augmentation substantielle en raison de l’ampleur du travail à accomplir, ce qui a incité un entrepreneur résidant Du Boisé à démarrer une entreprise de déneigement.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires sur les sujets sont nombreux mais mitigés, car certains internautes ont souligné que le nouveau déneigeur du secteur Du Boisé « Déneigement du Boisé de Boucherville », qui a décidé d’offrir un nouveau service de déneigement pour briser les monopoles allégués, a également décidé de concentrer ses activités dans le seul secteur Du Boisé, et de ne pas offrir ses services à l’extérieur de son secteur, pour des questions de distance et d’efficacité, lui aussi!