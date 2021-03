Activités pour la semaine de relâche à Varennes

Dans le cadre de la semaine relâche, les Varennois pourront profiter d’une programmation d’activités virtuelles, des installations extérieures ainsi que de certaines installations intérieures pour des activités libres, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.



Le Sportplex de l’Énergie



Le Sportplex de l’Énergie ouvrira ses portes pour la pratique du patin libre selon l’horaire suivant et sur réservation, jusqu’à 1 heure avant l’activité :



Vendredi 26 février : 17 h 15 à 18 h15 et 18 h 30 à 19 h 30

Samedi 27 février : 15 h à 16 h et 16 h15 à 17 h 15

Dimanche 28 février : 13 h à 14 h et 14 h 15 à 15 h 15

Lundi-mercredi-vendredi 1er, 3 et 5 mars : 12 h 45 à 13 h 45, 14 h à 15 h et 15 h 15 à 16 h 15

Mardi-jeudi 2 et 4 mars : 17 h 15 à 18 h 15 et 18 h 30 à 19 h 30

Samedi 6 mars : 15 h 00 à 16 h 00 et 16 h 15 à 17 h 15

Dimanche 7 mars : 13 h à 14 h et 14 h 15 à 15 h 15



Pour la procédure de réservation cliquez ici



Vous devrez avoir en main les cartes loisirs de tous les membres d’une même famille pour effectuer une réservation.



Complexe aquatique du 27 février au 7 mars



Le Complexe aquatique sera ouvert pour les bains libres durant la relâche, sur réservation jusqu’à une heure avant l’activité. L’horaire des bains libres peut-être consulté sur le site Internet en cliquant ici.



Pour la procédure de réservation, cliquez ici et rendez-vous à l’onglet bain libre.



Vous devrez avoir en main les cartes loisirs de tous les membres d’une même famille pour effectuer une réservation. (https://www.ville.varennes.qc.ca/activites/loisirs-et-sports/activites-inscriptions-et-locaux)



Bibliothèque



La bibliothèque vous accueille selon l’horaire adapté au couvre-feu :



– Dimanche : 12 h à 16 h 30

– Lundi : 11 h à 18 h 45

– Mardi et mercredi : 10 h à 18 h 45

– Jeudi : 11 h à 18 h 45

– Vendredi : 13 h à 18 h

– Samedi : 10 h à 16 h 30



Programmation virtuelle



Plusieurs activités virtuelles sont également offertes dans la programmation hivernale pour la semaine de relâche. Concours de dessins, capsules cuisine et bricolage sont quelques exemples des activités offertes. Consultez la programmation complète en cliquant ici.



Activités libres extérieures



La pente à glisser, les patinoires extérieures ainsi que les pistes de ski de fond demeurent ouvertes, selon les conditions météo. Consultez la page Info-hiver du site Internet pour connaitre les conditions des différentes installations.