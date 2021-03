Le Longueuillois Samuel Ross « déliera sa langue » pour remporter un concours universitaire

Le Longueuillois Samuel Ross, étudiant en Droit à l’Université de Montréal, est candidat au concours « Délie ta langue »

Il fait partie des quinze candidats et candidates à avoir été sélectionnés et à bénéficier d’ateliers divers qui se donnent sur quelques semaines pour parfaire leurs textes. À la fin du mois de février, il y aura une seconde ronde où le jury sélectionnera dix finalistes qui se rendront à la finale.

Samuel Ross présente la maxime qu’il a choisie pour son débat au concours Délie ta langue : « Aux grands maux, les grands remèdes », dans une courte vidéo qui sera présentée au jury.

Le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie (BVLFF) de l’Université de Montréal organise ce concours oratoire en français. Le concours est ouvert aux étudiants et étudiantes de toutes disciplines inscrites au 1er cycle de l’Université de Montréal (université organisatrice) et de l’Université du Québec.

Le concours d’éloquence « Délie ta langue! », tenu pour une troisième année consécutive, mise sur les habiletés des concurrents et des concurrentes à utiliser des expressions françaises de pair avec un enjeu social.

En raison de la situation sanitaire actuelle, la finale du concours aura lieu en ligne le 29 mars prochain à 16 h.