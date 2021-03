La navette fluviale entre Longueuil et Montréal « prend l’eau » !

L’agglomération de Longueuil coupe complètement son financement

Les piétons et cyclistes de la Rive-Sud qui avaient l’habitude de se rendre soit au parc Jean-Drapeau ou dans le Vieux-Port de Montréal via la navette fluviale de Longueuil devront prévoir un plan B parce que le lien fluvial ne sera probablement pas remis en service l’été prochain. Les villes de la Rive-Sud n’y contribueront plus financièrement.

La décision a été confirmée par le Conseil d’agglomération de Longueuil, duquel relevait la responsabilité financière de cette navette.

« En raison de l’augmentation des couts, Longueuil a décidé de ne pas offrir le service en 2021 » a-t-on précisé à la direction des communications.

La part des villes de l’agglomération était, en 2020, de l’ordre de 260 000 $, mais de nombreuses coupures dans le budget 2021 se sont traduites, entre autres, par l’abandon de la navette.

En service depuis près de 30 ans, la navette fluviale Longueuil-Montréal transportait, selon la Ville, 35 000 passagers par année, de mai à octobre habituellement.

Du côté du gestionnaire de la navette, le groupe AML, une première réaction s’était déjà fait entendre en mai dernier lorsque les villes avaient décidé de suspendre le service en raison de la pandémie.

La directrice adjointe du groupe AML, Lucie Charland, avait indiqué, l’été dernier, dans une entrevue accordée à Radio-Canada, que la navette transportait environ 100 000 passagers (Montréal-Longueuil et Longueuil-Montréal) par année.

Une trentaine d’employés travaillaient sur la traverse dont la capacité, en temps normal, était de 196 passagers.

Utilisée par les piétons et cyclistes, la navette était une belle alternative en termes de transport collectif durable.



Montréal



Les couts d’exploitation de la navette fluviale étant aussi partagés avec la Ville de Montréal, il semble que, de ce côté, la décision d’abandonner complètement ce service ne soit pas encore chose faite.

À la direction des communications de la Ville de Montréal, on indique que « rien n’est encore déterminé concernant le retour de la navette assurant la liaison entre le Vieux-Port de Montréal, le parc Jean Drapeau et Longueuil.

La Ville travaille présentement de concert avec ses partenaires à cet effet.

Ce service était principalement financé par la Ville de Montréal et les villes de l’agglomération de Longueuil en 2019. De plus, comme elle le fait depuis le début de la pandémie, Montréal s’assurera de suivre les directives de la santé publique afin de répondre aux besoins des Montréalaises et des Montréalais cet été, en fonction du contexte sanitaire qui prévaudra à ce moment ».

À suivre donc, mais à l’embarquement coté Longueuil, le navire « prend l’eau »…