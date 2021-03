175 000 $ pour soutenir des initiatives culturelles à Boucherville

La députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé l’octroi d’une aide financière de 175 000 $ à la Ville de Boucherville dans le cadre d’une entente de développement culturel d’une durée de trois ans.

Visant à soutenir la municipalité dans la réalisation de ses projets culturels, cette entente permettra aux citoyens d’avoir accès à des œuvres et à des activités culturelles en phase avec leur réalité, tout en soutenant les artistes et artisans qui ont fait preuve d’une grande résilience, au cours des derniers mois.

« Je suis heureuse de donner un levier supplémentaire aux projets culturels structurants et innovants qui prennent vie à Boucherville, mais aussi dans les régions à la grandeur du Québec, a déclaré madame Roy. L’engouement pour ces projets ne se dément pas, et le nombre record d’ententes de développement culturel cette année en est la preuve concrète.»

Cette année, pas moins de 184 ententes totalisant 22 M$ ont été conclues avec des municipalités et MRC autres que Québec et Montréal, un record depuis la création du programme!