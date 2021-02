Le cinéma de Boucherville ferme définitivement ses portes

Après le cinéparc de Boucherville, c’est maintenant au tour du cinéma Cineplex Odeon Boucherville de fermer définitivement ses portes. Cette fermeture était planifiée avant la pandémie.

« Le cinéma ne rouvrira pas après les fermetures temporaires décrétées par le gouvernement du Québec, car nous avons pris la décision difficile de ne pas renouveler notre bail, indique Daniel Séguin, vice-président principal de l’exploitation, Cineplex. Cette fermeture fait partie de nos plans depuis un certain temps déjà et elle n’a rien à voir avec la COVID-19 ou avec l’impact de cette dernière sur nos activités. »

M. Séguin remercie la clientèle et l’invite dans un cinéma avoisinant dont à Saint-Bruno-de-Montarville et Brossard.