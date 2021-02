« Fous de nature » de Boucherville, lauréat d’une bourse d’initiative en entrepreneuriat collectif

L’entreprise bouchervilloise « Fous de nature » figure parmi les 33 lauréats de bourses remises par les Pôles régionaux d’économie sociale de la Montérégie dans le cadre de la 2e édition des Bourses d’initiative en entrepreneuriat collectif (BIEC) de la Montérégie. Au total, c’est une enveloppe de 222 000 $ qui a été investi en bourses variant de 2 000 $ à 10 000 $ pour soutenir des initiatives d’entrepreneuriat collectif réparties dans toutes les MRC de la région. « Fous de nature » a obtenu une bourse de 10 000 $ afin de poursuivre ses programmes, notamment pour mettre la technologie au service de l’éducation relative à la nature et à l’environnement en temps de crise environnementale et sanitaire. L’entreprise offre des camps et des ateliers aux jeunes en axant les programmes sur l’éducation à la nature et à l’environnement, par les jeux et la découverte. Les activités se déroulent à Boucherville, mais aussi au parc du mont Saint-Bruno et à la Réserve naturelle Gault, au mont Saint-Hilaire.

Rappelons que le programme des BIEC Montérégie vise à stimuler l’émergence de projets d’entrepreneuriat collectif et à soutenir le développement des entreprises et des projets d’économie sociale.

« Cette deuxième édition des BIEC de la Montérégie a connu un franc succès, dont plus de 26 000 citoyens ont directement manifesté leur appui à l’un ou l’autre des projets lors de la phase de vote du public, nous permettant de découvrir un grand nombre de nouvelles initiatives d’entrepreneuriat collectif intéressantes, et ce, dans les toutes les MRC et agglomération de la Montérégie », mentionne Patrick Bousez, président de la Table de concertation régionale de la Montérégie et maire de la municipalité de Rivière-Beaudette. « Ces bourses donneront un coup de pouce à l’écosystème de l’entrepreneuriat collectif de la Montérégie, dont les retombées économiques projetées sont évaluées à 1,2 M$. Outre l’entreprise de Boucherville, voici les lauréats de l’agglomération de Longueuil :

. Carrefour Le Moutier « Maison de l’accueil » 10 000 $;

. Certex Canada « Plus de boîtes de dons pour la population » 10 000 $;

. Cœliaque Québec « Café virtuel de Cœliaque » 10 000 $;

. Dose Culture « Développement créatif de nouveaux marchés » 10 000 $;

. Les Cuisiniers Différents « L’Atelier de Jules » 10 000 $;

. Culture Montérégie « Création d’un bureau de coordination culture affaires » 10 000 $; Asphalte Diffusion « Lumifest, volet professionnel » 10 000 $.