BIEC: Un soutien de 10 000$ pour une initiative de la Colonie des Grèves

Trois projets de la MRC de Marguerite-D’Youville faisaient partie des organismes en lice pour l’obtention d’une des 33 enveloppes offertes par les Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC) de la Montérégie. De ces trois initiatives, une a été retenue, sois celle proposée par la Colonie des Grèves de Contrecœur

La bourse servira au financement du projet Canot-camping-père-fille s’adressant aux adolescentes de 12 à 15 ans accompagnées de leur papa. Dans le cadre de l’activité proposée, les participants sont invités à descendre la rivière Richelieu entre Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et Sorel-Tracy. Le tout, à bord de leur embarcation, bien entendu.

Le dossier d’un second projet contrecœurois a également été présenté mais n’a pas obtenu les sommes espérées. Initié par l’organisme Entre l’assiette et nous, le projet Mélitot le cuistot se présente sous forme d’ateliers culinaires. L’objectif est de permettre aux enfants de développer leurs compétences, de devenir des citoyens engagés et de créer des liens avec le milieu agroalimentaire.

Par ailleurs, le troisième projet régional était celui du Campus culturel communautaire jeunesse (3CJ) de la Maison des jeunes de Saint-Amable. L’entreprise bouchervilloise Fous de nature a en outre obtenu une bourse de 10 000$, alors que la liste des 33 lauréats a été dévoilée par les Pôles régionaux d’économie sociale de la Montérégie.

200 000$ en bourses

Rappelons que le programme des BIEC Montérégie vise à stimuler l’émergence de projets d’entrepreneuriat collectif. À soutenir également le développement des entreprises et des projets d’économie sociale. 26 000 citoyens ont manifesté leur appui aux différents projets lors de la phase de vote du public. Le programme régional des BIEC est rendu possible grâce à la participation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les 14 municipalités régionales de comté de la Montérégie, l’agglomération de Longueuil ainsi que la Table de concertation régionale de la Montérégie.

Au total, plus de 200 000 $ ont été investis dans ce programme de bourses. Les récipiendaires ont été sélectionnés cette année dans toutes les MRC et agglomérations de la Montérégie.

ERRATUM. Une précédente version de cet article mentionnait que les trois organismes de la MRC de Marguerite-D’Youville comptaient parmi les lauréats. Seule la Colonie des Grèves fait partie des récipiendaires des BEIC.