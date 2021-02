Une programmation bien remplie pour la relâche à Contrecœur

On sait que la relâche ne sera pas tout à fait comme les autres. C’est pourquoi l’administration contrecœuroise a entrepris de mettre sur pied une série d’activités destinées aux jeunes de la région. Question de garder leurs pieds, les mains et leurs méninges bien actifs durant cette semaine de pause annonciatrice du printemps.

Programmées entre le 1er mars et le 5 avril prochains, ces activités sont regroupées sous quatre rubriques sur le site de la Ville: Les détectives, Le spa à la maison, Les amateurs de nature ainsi que Les Indécis. Le coût d’inscription est de 5 $ pour les résidents de Contrecœur. Chaque catégorie comprend des idées en lien avec la thématique proposée, que ce soit du bricolage, du sport, une expérience scientifique ou un atelier culinaire.

Afin de concevoir les activités, les initiateurs du projet ont par ailleurs fait appel à divers partenaires incluant le Zoo de Granby. Les jeunes auront en effet l’occasion d’en apprendre davantage sur le bien-être animal en général et sur nos amis félins en particulier.

Ils auront aussi la chance de participer à des activités virtuelles sur la glu galactique et la magie du papier avec Technoscience. Ou encore dépenser de l’énergie lors d’un entraînement familial avec l’entreprise locale KinéCible.

Les fans d’humour auront également de quoi s’occuper durant la relâche. Ces derniers pourront en effet assister au spectacle virtuel de Vincent Fecteau. Le programme comprend par ailleurs des jeux-questionnaires sur des séries télé populaires organisées par La Dame de Cœur – Pub Ludique. Des ateliers de breakdance ou de dessin sont aussi offerts par les productions Katomix.

Pour participer aux différentes activités proposées, les Contrecœurois doivent s’inscrire d’ici au 24 février sur le site de la Ville. Les places sont disponibles en quantité limitée.

Ailleurs dans la MRC

Durant la relâche, d’autres activités sont proposées aux familles ailleurs dans la MRC. Les jeunes et leurs parents peuvent notamment emprunter des patins, skis de fond, tubes à glisser et raquettes de 10 h à 17 h au parc Le Rocher à Saint-Amable. Le tout, afin de prendre l’air et se dégourdir les pattes le temps d’un agréable après-midi à l’extérieur.

À Verchères, trois ateliers interactifs sont proposés aux jeunes de la municipalité. Le 2 mars, les enfants peuvent ainsi assister à l’atelier de magie de Magislain dès 9 h. Le lendemain à 10 h, à celui de dessin offert par Sheltoon. Le 4 mars à 9 h, les curieux peuvent pour leur part participer à l’atelier de Science en folie.

Des activités sont également proposées sur le site de la Ville de Sainte-Julie, dont certaines dans le cadre des Julievernales. Les résidents de tous âges pourront donc profiter des patinoires, sentiers et jeux d’évasion s’ils ont envie de bouger. Ou encore bouquiner à la bibliothèque dont les heures d’ouverture sont disponibles sur le site de la Ville.