La vaccination pour les 85 ans et plus commence bientôt à Boucherville

La population pourra commencer à être vaccinée dès le 11 mars et, entre autres, à Boucherville. La vaccination est dans un premier temps offerte aux personnes nées en 1936 ou avant.

« Le début de la vaccination de la population marque une étape très importante dans la campagne de vaccination en cours. J’invite personnellement toutes les personnes de 85 ans et plus à prendre rendez-vous sans tarder. Par la suite, les gens de différents groupes d’âge seront appelés à se faire vacciner », indique la Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.

« Le déploiement de la campagne de vaccination auprès de la population nous donne beaucoup d’espoir dans la lutte contre cette pandémie. Même après avoir reçu le vaccin, les gens devront demeurer vigilants puisqu’il prend plusieurs semaines avant d’être efficace. Le virus circule encore, des variants plus contagieux ont été identifiés au Québec. Nous devons donc continuer à suivre les mesures de santé publique pour continuer à protéger les personnes les plus vulnérables », précise la Dre Loslier.

Rappelons qu’une clinique de vaccination ouvre au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à Boucherville. Elle sera en activité jusqu’au 23 juin. Après cette date, elle sera installée à l’Hôtel Mortagne, toujours à Boucherville.

En Montérégie, il y a une quinzaine de sites de vaccination, dont outre Boucherville, à Longueuil, à Brossard, à Candiac, à Saint-Bruno-de-Montarville et à Mont-Saint-Hilaire.

Les citoyens sont invités à prendre rendez-vous en ligne en consultant la page Québec.ca/vaccinCOVID, ce qui constitue le moyen le plus simple et le plus rapide. Pour celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir du soutien.