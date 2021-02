Défi Château de neige 2021: la Ville de Contrecœur invite ses citoyens à participer!

La Ville de Contrecœur invite tous ses citoyens et citoyennes à participer en grand nombre au Défi château de neige 2021! Profitez des joies de l’hiver sur notre territoire en construisant en solo, en duo ou en famille un fort, un château ou une immense forteresse dans votre cour et courez la chance de remporter des prix pour votre œuvre!



Né en 2011 à Matagami, ce mouvement est dorénavant accessible au niveau provincial. Le Défi château a comme objectif de promouvoir les saines habitudes de vie et de favoriser l’intérêt des enfants et des familles à l’activité physique en plein air lors de la saison hivernale.



« J’invite nos familles à participer à ce défi en s’amusant et en créant une belle structure dans la neige! Cette activité est une belle façon de passer de beaux moments en famille et de profiter de la saison hivernale. Nous sommes très fiers de nous joindre à ce mouvement provincial. Afin de vous faire encore plus bouger cette saison, nous avons également concocté plusieurs autres activités dans le cadre des Plaisirs d’hiver, dont la réalisation de sculptures sur des blocs de neige dans nos parcs. Le conseil municipal trouve important de soutenir ce genre d’initiative afin de favoriser les saines habitudes de vie par l’action de bouger à l’extérieur auprès de tous ses citoyens et citoyennes. Ces activités extérieures égayeront, j’en suis certaine, la communauté et deviendront un mouvement créateur de bonheur et de sourires », mentionne la mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire.



La Ville de Contrecœur propose ce défi aux familles de son territoire dans le cadre de sa programmation des Plaisirs d’hiver. Les Contrecœurois et Contrecœuroises peuvent réaliser leur monument en neige et s’inscrire en ligne jusqu’au 4 mars.

Pour participer, il suffit de bâtir un château de neige, de le prendre en photo et de l’inscrire sur le site www.defichateaudeneige.ca dans l’onglet participer. Plusieurs prix seront tirés parmi les participants au niveau provincial, régional et local.

Prix à gagner offerts par la Ville de Contrecœur

• 5 chèques-cadeaux de 50 $ chez les commerçants locaux



Prix à gagner en Montérégie

• 3 chèques-cadeaux de 100 $ chez Sports Experts

• 3 chèques-cadeaux de 100 $ chez SAIL

• 5 chèques-cadeaux de 80 $ à la SÉPAQ



Pour tous les détails sur le Défi château de neige 2021 ou découvrir la programmation complète des Plaisirs d’hiver à Contrecœur, consultez notre site Internet au www.ville.contrecoeur.qc.ca.