Ne touchez pas à ses vidanges… avant 7 h! : un Longueuillois interpelle la mairesse et le chef de police!

Depuis plus d’un an maintenant, un Longueuillois multiplie les démarches et plaintes à la Ville de Longueuil parce que ses vidanges sont ramassées trop tôt!

Denis Chalifour habite la résidence Jazz, au 1225, chemin du Tremblay, juste derrière l’Hôpital Pierre-Boucher et selon lui, la cueillette des ordures, derrière la résidence, se fait trop tôt. À 4 h 30, 5 h 30 ou 6 h 30, enfin, trop souvent avant 7 heures.

Parce que le bruit du camion et de la cueillette le dérange, il interpelle, depuis un an, les élus, les médias et les entrepreneurs pour que les camions de cueillette passent plus tard!

La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, est entre autres interpellée, tout comme le chef de police Fady Dagher.

« C’est une situation qui dure depuis plus de douze mois » écrit monsieur Chalifour, « mais aucune des parties prenantes à cette situation désagréable n’a encore régularisé la situation. Tout au long de cette période, j’ai fait des demandes, justes et légitimes, à au moins quinze reprises, à au moins dix personnes de la Ville de Longueuil (dont, entre autres, la mairesse, Sylvie Parent; le chef du SPAL, Fady Dagher, le capitaine du SPAL, Jacques Côté; le policier du SPAL, Mathieu) ainsi qu’à des personnes en autorité chez COGIR afin de mettre fin à cette pratique de cueillette des déchets et des matières recyclables entre 22 h et 7 h qui s’effectuent principalement au Jazz Longueuil, une résidence pour personnes âgées (RPA) de COGIR », indique monsieur Chalifour dans sa communication.

La dernière alerte du citoyen date du 19 février alors que le camion de cueillette des ordures ou des matières recyclables était sur place à 5 h 32!

Monsieur Chalifour souhaite faire inclure au règlement de Longueuil sur les nuisances les interdictions strictes suivantes, au minimum :

– d’émettre ou de permettre que soit émis tout bruit provenant de la cueillette mécanisée de matières résiduelles, entre 21 heures et 7 heures, à moins de trois cents mètres de tout terrain, servant en tout ou en partie, à l’habitation;

– d’émettre ou de permettre que soit émis tout bruit provenant d’un véhicule routier ou d’un équipement qui y est attaché, y compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné, sur un terrain privé ou sur la voie publique, pendant plus de dix minutes, entre 7 heures et 21 heures, à moins de deux cents mètres de tout terrain, servant en tout ou en partie, à l’habitation.

Dans la dernière communication reçue par monsieur Chalifour, un agent du service de police, Jacques Côté, lui a suggéré, la prochaine fois, d’appeler le 911 pour que des agents se rendent sur les lieux de la cueillette des ordures!

Comme quoi il n’y a pas que « Popa dans La Petite Vie » qui a des problèmes graves de vidanges!