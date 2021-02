Des activités variées pour profiter de la semaine de relâche à Sainte-Julie

De nombreuses activités gratuites seront offertes à Sainte-Julie lors de la semaine de relâche qui se déroulera du 1er du 5 mars. Parmi celles-ci, plusieurs sont organisées dans le cadre des Julievernales, le grand événement hivernal qui permet à tous les citoyens de profiter des plaisirs de l’hiver. « Malgré la pandémie, nous souhaitons que les Julievilloises et Julievillois profitent des dernières belles journées d’hiver pour s’amuser près de la maison, dans le respect des consignes sanitaires. Nous offrons donc une multitude d’activités qui leur permettront de découvrir nos magnifiques parcs et installations hivernales », a précisé la mairesse Suzanne Roy.

Pente à glisser : située à l’intersection du chemin du Fer-à-Cheval et du boulevard Armand-Frappier, la pente à glisser offre six corridors de glisse. La capacité maximale du site est de 150 personnes et le port du couvre-visage est obligatoire pour les 10 ans et plus.

Patinoires : la Ville possède douze patinoires dans les différents parcs de la Ville, dont un sentier glacé au parc Jules-Choquet et un lac au parc Edmour-J.-Harvey. L’état des installations hivernales est mis à jour quotidiennement sur le site Web de la Ville.

Patin libre à l’aréna : du 27 février au 7 mars, il sera possible de patiner tous les jours à l’aréna de 10 h à 10 h 50, 11 h à 11 h 50 et 12 h à 12 h 50. Un maximum de 22 personnes est permis à la fois. Les coûts sont de 1 $ par enfant et 2 $ par adulte.

Ski de fond : une piste de ski de fond d’environ 1 km a été tracée au parc Edmour-J.-Harvey pour permettre aux amateurs de ski de fond de pratiquer leur sport à proximité de la maison. Jeu d’évasion extérieur : du 1er au 7 mars, aux parcs Joseph-Véronneau et Maurice-Duplessis, les familles pourront résoudre des indices en scannant les codes QR qui seront sur l’affiche dans les parcs pour accéder au site du jeu. Sentier d’hébertisme sur neige : jusqu’à la fin de l’hiver, un sentier avec différents obstacles est accessible au parc Edmour-J.-Harvey pour faire bouger les familles.

Chasse aux bonshommes de neige : jusqu’au 7 mars, huit bonshommes de neige sont dissimulés dans les parcs de la ville. À l’aide d’indices se trouvant sur chacun des bonshommes, les citoyens pourront résoudre les énigmes. Il faut visiter le www.boulesdeneige.ca/sainte-julie pour découvrir le premier indice. Les citoyens pourront aussi participer au concours de bonshommes de neige en construisant le leur devant leur résidence, en le prenant en photo et en s’inscrivant sur le site Web http://www.boulesdeneige.ca/sainte-julie. Sentiers cherche et trouve : des objets sont cachés dans les parcs Jordi-Bonet, Armand-Frappier et de l’Érablière. À l’aide de la liste accessible avec un code QR, disponible dans les parcs, il faut dénicher les objets en parcourant les sentiers.

Prêt de fat bikes : Les 27 et 28 février ainsi que le 5 mars de 9 h à 17 h, il sera possible d’emprunter gratuitement des vélos à pneus surdimensionnés (fat bikes). Une réservation est obligatoire en s’inscrivant dès maintenant au https://www.ville.saintejulie.qc.ca/fr/208/Inscription_en_ligne.

Blocs de neige à peinturer : les citoyens sont invités à visiter les parcs du Sorbier, Arthur-Gauthier et des Tuileries pour créer une œuvre sur les fresques de neige. Il suffit de faire tremper dans un bac d’eau, toute la journée ou toute la nuit, un vieux tampon d’encre de crayon-feutre lavable, de verser l’eau colorée dans une gourde de hockey afin de décorer les fresques de neige.

Arbres à cœurs : il est possible de déposer dans les branches des arbres à cœurs face à la bibliothèque municipale une pensée ou un souhait.

Capsules DIY : pour les petits créatifs qui aiment faire du bricolage et des expériences scientifiques, des capsules Do it yourself (DIY) seront publiées sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Julie du 1er au 6 mars.

Bibliothèque municipale : la bibliothèque est ouverte tous les jours pour aller bouquiner dans les rayons ou emprunter des livres. Les heures d’ouverture et les détails des services offerts sont disponibles sur le site Web de la Ville. De plus, une heure du conte pour les 3 à 5 ans est offerte le samedi 27 février. Il est possible de s’inscrire en contactant la bibliothèque.

Aréna et piscine intérieure : les deux installations sportives seront ouvertes selon certaines conditions pour s’amuser en bulles familiales à coût modique. Tous les détails seront disponibles au ccssj.org.

(Source : Ville de Sainte-Julie)