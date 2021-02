Un livre sur le parcours inspirant de la Varennoise Laure Frappier

Laure Frappier nous a quitté en décembre 2017 et elle a marqué la communauté de Varennes et des environs en raison de sa persévérance, son attitude positive et son désir d’améliorer la société. Même si elle est partie, elle reste encore bien présente à la mémoire des gens qui l’ont côtoyée. Et pour ceux qui n’ont pas eu la chance de la connaître, un livre sur sa vie est maintenant disponible aux Éditions Première Chance, grâce auquel les lecteurs pourront constater que la cécité ne l’empêchait pas d’avoir une merveilleuse vision de la vie!

Enseignante, femme d’affaires et mère de famille, le destin de Laure Frappier a pris un tournant dramatique et inattendu lorsqu’elle a perdu la vue à l’âge de 48 ans alors qu’elle donnait un des ses cours. À la suite d’un pèlerinage à Compostelle et d’un retour intensif aux études, elle décide de cofonder en 2003 Contact’L de Varennes, un organisme qui vise à briser l’isolement des femmes, surtout les aînées, les handicapées ainsi que les immigrantes de Varennes et des alentours.

L’engagement bénévole de Laure Frappier dans la communauté et auprès des femmes, ainsi que ses réalisations citoyennes lui ont valu plusieurs reconnaissances, dont notamment la Médaille de l’Assemblée nationale et un hommage tout particulier du conseil municipal de Varennes.

Prendre sa place

Un de ses rêves était d’écrire sa biographie, mais la maladie l’a emportée trot tôt à l’âge de 66 ans, en décembre 2017. Heureusement, son parcours étonnant a pu quand même être raconté dans un livre publié récemment aux Éditions Première Chance, « Ombres et lumières », qui comprend entre autres un cahier de photos ainsi que sa généalogie.

« Au féminin, écrire son autobiographie, c’est tirer les lignes fortes de son existence comme femme; c’est laisser sa trace dans l’Histoire, c’est prendre sa place comme femme », est-il écrit en guise de résumé de l’œuvre.

« Laure Frappier se livre avec l’authenticité et l’humour qui la rendent unique et attachante. Féministe et déterminée à changer la situation des femmes de la région de Varennes et des environs, rien ne l’arrête! Pas même la cécité qui s’est installée sans avertissement lors d’une journée d’enseignement qui s’annonçait ordinaire. Soit! Elle reprend sa vie avec d’autres objectifs qui lui tiennent à cœur. L’audace, la ténacité et le courage qu’on lui connait laissent une trace partout où elle passe. Qui m’aime me suive! dira-t-elle. Suivez-la dans ce parcours qui ne laisse personne indifférent! »