Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) présentera l’activité « Répondre aux questions juridiques des proches aidants, êtes-vous bien préparés? », de Me Marie-Christine Mitchell.

Il s’agit d’une présentation interactive qui aura lieu le mercredi 24 février, de 13 h 30 à 15 h 30, par visioconférence avec la plateforme Zoom. La notaire Mitchell répondra aux questions des participants en lien principalement avec les sujets suivants : l’inaptitude; le mandat de protection et son homologation; le régime de protection et son homologation; l’ouverture d’un régime de protection; le testament; les grandes étapes du règlement d’une succession; le statut juridique du proche aidant avec la mise en vigueur de la Loi 56.

Les proches aidants dont l’aidé réside à Boucherville doivent soumettre leurs questions à l’avance via la page d’accueil du site Internet du CABB : www.cabboucherville.ca. L’inscription peut aussi se faire par téléphone au 450 655-9081 ou par courriel à info@cabboucherville.ca.