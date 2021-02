Prolongement du REM jusqu’à Boucherville : Le premier ministre confirme l’étude de deux tracés

Le premier ministre du Québec, Francois Legault, a confirmé, jeudi dernier, que le prolongement du Réseau Express métropolitain jusqu’à Boucherville n’était pas seulement une vision à long terme, mais un projet qui est sérieusement à l’étude par la Caisse de Dépôt et de placement du Québec. La CDPQ a reçu, l’an dernier, le mandat, par le gouvernement du Québec d’étudier la faisabilité d’un prolongement du REM sur la Rive-Sud.

La Caisse étudierait d’ailleurs actuellement deux tracés différents pour faire arriver les wagons du Réseau Express métropolitain à Boucherville, dans le cadre d’un important lien entre Chateauguay et Boucherville.

Un premier tracé à l’étude serait au nord des villes, soit près du fleuve Saint-laurent, là où il y a une densité de population et un second tracé, au sud, plus près de l’autoroute 20 ou 30, une autoroute qui relie d’ailleurs déjà Chateauguay à Boucherville.

Selon le premier ministre, la Caisse serait très intéressée à investir dans ce prolongement du REM sur la Rive-Sud. Monsieur Legault, en entrevue dans le journal La Presse, a même indiqué qu’il s’attendait à pouvoir faire « une annonce bientôt ».

La porte-parole du REM, Emmanuelle Rouillard-Moreau, a confirmé à La Relève, que la Caisse de dépôt et de placement étudiait plusieurs scénarios de tracé et que les résultats de ladite étude étaient d’abord pour être présentés au gouvernement du Québec au cours de l’année 2021.