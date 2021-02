Une somme record pour la campagne des fêtes de Moisson Rive-Sud!

Moisson Rive-Sud, la banque alimentaire couvrant 70 % du territoire de la Montérégie, a récolté une somme record de 365 683,68 $ lors de sa campagne du temps des Fêtes « Offrir l’espoir le temps d’un repas » qui se tenait jusqu’à la fin janvier. Cette campagne a été un grand succès grâce à la générosité des citoyens et organismes qui ont activement participé à celle-ci. Malgré la pandémie, plus de 80 entreprises ont collaboré à la campagne en préparant des collectes de denrées auprès de leurs employés et partenaires proches. Grâce à plusieurs initiatives, c’est plus de 8 500 kilogrammes en denrées qui ont été remis. Plusieurs commerces participants ont pris l’engagement de faire des campagnes avec leurs employés afin de varier les dons offerts et ainsi apporter un soutien financier et alimentaire. Cette édition a été teintée par l’incertitude quant à la participation des citoyens du territoire en raison de la COVID-19. Il est important de préciser que l’implication des Montérégiens dans la campagne « La faim n’est pas un virus » qui s’est terminée en septembre 2020 a permis à celle-ci de remporter un énorme succès. Les responsables de Moisson Rive-Sud ont pu constater que les citoyens ont à cœur leur prochain et, qu’en tout temps, ils répondent présents. Ce fut effectivement le cas lors de la campagne du temps des Fêtes. La contribution des gens fut exceptionnelle, car ils ont fait preuve de créativité pour organiser des collectes de denrées et/ou des levées de fonds. Depuis le début de la pandémie, l’organisme connaît une augmentation des besoins en aide alimentaire. La générosité des donateurs lors de la campagne du temps des Fêtes a permis de répondre à l’augmentation de 41 % de la demande et d’amorcer la nouvelle année en force.