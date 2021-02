Une nouvelle directrice générale à l’AGAB

L’équipe de l’Association des gens d’affaires de Boucherville a récemment accueilli une nouvelle directrice générale en la personne de Marie-Eve Goyette.

La nouvelle patronne a occupé auparavant les fonctions de directrice de plusieurs établissements reconnus en restauration. Elle possède également vingt années d’expérience dans les domaines événementiel, ventes-marketing et communications. En tant qu’ancienne propriétaire et dirigeante de sa propre entreprise pendant sept ans, Mme Goyette est bien au fait de la réalité de l’entrepreneuriat et de ses enjeux.

Son objectif en tant que directrice générale est de faire briller l’AGAB et ses membres et, ainsi contribuer à faire grandir l’organisation. Elle souhaite développer des initiatives et des ressources afin de répondre aux besoins des entreprises de la communauté.