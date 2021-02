Merci à tous les donneurs de la collecte de sang de Saint-Amable

Félicitations aux Chevaliers de Colomb et aux élèves de l’école Le Rocher pour avoir réussi a mobiliser leur milieu ! Grâce à la participation des Amabliens, TOUS les rendez-vous des 20 et 21 janvier ont été attribués !



Comme chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes, et que 118 poches de sang ont été recueillies, c’est donc plus de 470 malades qui, grâce à la collaboration de tous, pourront recevoir des produits sanguins. Bravo