Concours de dessins de Noël: les jeunes de Boucherville et leurs rêves du temps des fêtes

Une cinquantaine de jeunes de 17 ans et moins de Boucherville ont participé, en décembre dernier, au premier concours de dessin de Noël organisé par le comité jeunesse de la Ville. Les jeunes devaient réaliser un dessin représentant leurs vœux pour le temps des fêtes. Trois catégories étaient en lice, soit les enfants du préscolaire, du primaire et du secondaire.



Dans la catégorie préscolaire, le gagnant est Charles Malouin : 5 ans

Ce qui rend Charles heureux, c’est le passage du père Noël et toute la mythologie qui l’entoure. Lutin, sapin, traîneau, bonshommes, pour Charles tout y était.

Dans la catégorie primaire, le gagnant est Cédric Guay, 12 ans, 6e année, de l’école Père-Marquette.

Cédric est heureux lorsqu’il savoure un chocolat chaud, une boisson qui lui rappelle une panoplie de souvenirs du temps des fêtes : ski, patin, cadeaux, lumières de Noël, biscuits, etc.

Enfin la gagnante dans la catégorie secondaire est Viktoria Levkut, une élève de 3e secondaire de l’école De Mortagne

Pendant ces moments difficiles de pandémie et de confinement, elle a compris l’importance d’être ensemble. C’est ce qui la rend heureuse.

Chacun des gagnants recevra une carte-cadeau d’une valeur de 100 $ échangeable dans un commerce de Boucherville de leur choix.

À noter que, outre les concours de dessin, le comité jeunesse planche entre autres sur des actions concrètes à tenir pour souligner le prochain Jour de la terre et sur un projet de place publique pour les jeunes de Boucherville.