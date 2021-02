Un masque de type N95 fabriqué à Longueuil

Artofix, dont l’usine principale est située à Longueuil, a développé un masque N95 qui a récemment été approuvé par Santé Canada. L’entreprise québécoise souhaite maintenant obtenir un contrat d’approvisionnement avec le gouvernement.

À court terme, Artofix dit être en mesure de répondre à la demande de masques N95 des hôpitaux québécois et canadiens en produisant près de 100 000 unités par semaine. Dans les prochains mois, la capacité de production pourra même être augmentée pour atteindre une production hebdomadaire de plus de 400 000 unités.

Les matériaux critiques assurant le niveau de filtration supérieur à 95 % des particules sont entièrement fabriqués par des entreprises canadiennes. Artofix est d’avis qu’en misant sur ce masque, le réseau de la santé atténuerait les risques liés à la volatilité des marchés internationaux et aux réflexes protectionnistes des pays étrangers.