Fort engouement pour le ski de fond au Club de golf de Boucherville

Si les gens se sont rués dans les magasins de sport l’automne dernier pour acheter des équipements de ski de fond, il n’est pas étonnant de constater qu’aujourd’hui, plusieurs profitent des sentiers balisés au Club de golf de Boucherville pour pratiquer leur activité.

« Je n’ai jamais vu autant de skieurs de fond que cette année. Il y a des journées où

il en passe 150 et même 200 », affirme Yves Tremblay, directeur des opérations au Club de golf de Boucherville.

« Dès qu’il y a eu suffisamment de neige, les gens ont massivement envahi les lieux. Une semaine après le début de la saison, nous avions accueilli autant de skieurs que durant toute l’année dernière », évalue-t-il.

Le confinement et le peu de loisirs accessibles ont contribué à créer cet engouement. Si plusieurs découvrent ce sport et d’autres le redécouvrent, malheureusement, certains ne respectent pas les règlements, déplore M. Tremblay. Ce n’est heureusement pas la majorité, mais cette minorité risque d’endommager grandement le terrain.

« Les skieurs doivent rester sur le sentier, et suivre la direction indiquée, insiste-t-il. De plus, la pratique de la raquette et de la marche sont interdites partout. J’ai vu récemment des gens se promener en raquette sur les verts. C’est terrible. Il ne faut surtout pas qu’ils aillent là. L’aménagement d’un vert coûte environ 70 000 $. »

Le sentier de ski de fond d’une longueur d’environ 3,5 km est tracé par la Ville. Il est accessible sept jours sur sept, grâce à une entente entre celle-ci et le Club de golf, qui est privé, rappelle M. Tremblay.