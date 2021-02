Colverts urbains

Les canards ne sont pas tous des snowbirds. Quand ils ont un peu d’eau fraiche et de la nourriture quotidiennement, certains préfèrent rester ici plutôt que de migrer au Sud. On dirait bien qu’ils suivent les consignes gouvernementales!

C’est le cas de ces colverts aperçus sur un petit ruisseau de Boucherville pas complètement recouvert de neige. Une petite troupe a juste assez d’eau pour patauger. Bien heureux, ils comptent aussi sur leur ange-gardienne. Deux fois par jour, Ginette Langlois leur apporte des graines de tournesol noires.

Pourquoi donc fuir, quand on a un tel buffet gratuit!