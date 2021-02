Au 4e trimestre de 2020, le taux de chômage au Québec était le plus bas au Canada

16Au quatrième trimestre de 2020, le Québec comptait 109 900 personnes de moins en emploi qu’au dernier trimestre de 2019, mais 50 900 de plus qu’au troisième trimestre de 2020, selon l’analyse de l’Institut de la statistique du Québec (INSQ). Le nombre d’emplois au Québec au quatrième trimestre de 2020 a ainsi atteint 97,5 % du niveau observé au dernier trimestre de 2019, soit avant la pandémie. En comparaison, le taux était de 97,1 % pour l’ensemble du Canada. Le nombre d’emplois à temps plein au Québec s’établissait à 98,5 % du niveau enregistré lors du dernier trimestre de 2019. Le nombre d’emplois à temps partiel se situait, quant à lui, à 93,1 % du niveau enregistré lors du dernier trimestre de 2019. Le taux de chômage au quatrième trimestre de 2020 s’est fixé à 7,2 % au Québec, comparativement à 5,3 % au dernier trimestre de 2019. Il s’agissait du taux le plus bas parmi ceux des provinces comparées (8,8 % pour l’ensemble du Canada). L’emploi des jeunes était encore le plus affecté, comme c’était le cas dans les autres provinces. Au quatrième trimestre de 2020, l’emploi des jeunes au Québec était plus affecté que celui des personnes des autres groupes d’âge, un constat semblable à celui fait pour les autres provinces. Le nombre de jeunes (15-24 ans) en emploi au Québec équivalait à 90,0 % de celui enregistré lors du dernier trimestre de 2019, ce qui signifie que l’on en comptait 59 800 de moins. Les proportions se situaient entre 89,0 % et 95,2 % dans les autres provinces.