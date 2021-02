Un concours photo sur les « beautés hivernales » de Boucherville

La Ville de Boucherville a lancé la 6e édition de son concours photo « Mon Boucherville en hiver ».

Les citoyens sont invités à faire parvenir une photo mettant en valeur les plus beaux points de vue de Boucherville en hiver : sa faune, sa flore, son histoire ou son patrimoine à l’adresse commentaires@boucherville.ca

Un comité présélectionnera dix photos qui seront publiées durant la semaine du 28 février sur la page Facebook de la Ville et dans un album nommé « Mon Boucherville en hiver, Sixième édition ».

Les trois photos qui auront récolté le plus de mentions « J’aime » en date du 8 mars, 9 h, pourront être utilisées dans diverses publications de la Ville et l’une d’entre elles pourrait être choisie comme photo officielle des prochains souhaits du temps des Fêtes de la Ville de Boucherville. De plus, chaque gagnant recevra sa photo imprimée et encadrée par l’entreprise bouchervilloise Au Cadre du Village!

Pour connaître les règlements du concours, visitez le boucherville.ca/mon-boucherville-en-hiver. La date limite pour participer est le 21 février, avant 23 h 59.