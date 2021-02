Lysandre Ménard en concert

La pianiste originaire de Boucherville, Lysandre Ménard, offrira en duo avec le virtuose Stéphane Tétreault un concert de la série Cartes Blanches.

Consacré à des œuvres de Chopin et de Schumann, le concert sera accessible sur la plateforme Livetoune et pour une durée de deux semaines. Au programme : Robert Schumann, Fantasiestücke pour violoncelle et piano, op. 73 et Frédéric Chopin, Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur, op. 65

Lysandre Ménard s’est surtout fait connaître du grand public par son rôle d’Alice Champagne, une jeune pianiste prodige, dans le long-métrage de Léa Pool « La passion d’Augustine ».

Remarquée pour ses qualités artistiques, autant comme pianiste que comédienne, la Bouchervilloise a d’ailleurs été finaliste dans la catégorie de meilleure actrice dans un rôle de soutien lors du Gala Québec Cinéma de 2016.

Elle a remporté un prix comme meilleure actrice de soutien au Newport Beach Film Festival, et le prix de la Révélation féminine du Waterloo Historical Film Festival, en Belgique.

Lysandre a étudié à l’École de musique Vincent d’Indy, au Conservatoire de musique de Montréal où elle a obtenu un baccalauréat, puis elle a terminé sa maîtrise en musique de chambre à la Royal Academy of Music de Londres.

Ce concert a été enregistré au Domaine Bavarois de Dunham. Diffusion numérique du dimanche 14 février, 8 h, au dimanche 28 février, minuit.