Réouverture de la bibliothèque de Contrecœur au public

COMMUNIQUÉ – La bibliothèque de Contrecœur a procédé à sa réouverture le mardi 9 février en conformité avec les directives de la Santé publique et de la CNESST. Par conséquent, des modifications à l’aménagement ont été apportées afin de respecter la distanciation physique de 2 mètres :

Plusieurs places assises ont été retirées.

Un seul poste Internet est disponible aux usagers avec une limite de temps alloué. Il est fortement recommandé de réserver avant de vous déplacer en appelant au 450 587-5901, poste 238.

Un seul poste de recherche dans le catalogue demeure accessible.

Le nombre de visiteurs dans la bibliothèque sera contrôlé.

Un sens pour la circulation dans les allées est indiqué au sol.

Les consignes suivantes doivent être respectées par les usagers :

La désinfection des mains avant d’entrer dans la bibliothèque.

Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus

Le retour de documents se fait dans la chute située près de la porte avant de la mairie ou sur un chariot situé à l’entrée de la bibliothèque. Aucun document retourné n’est directement remis au personnel de la bibliothèque.

Une distanciation physique de 2 mètres entre les personnes doit être maintenue.

Le sens de la circulation dans les allées doit être respecté afin d’éviter le croisement des personnes.

Le service de prêt sans contact toujours disponible:

Le personnel de la bibliothèque continue d’offrir le service de prêt sans contact aux usagers qui le souhaitent. Le tout, afin de limiter les déplacements dans la bibliothèque. La cueillette des documents se fera sur rendez-vous dans le hall de la mairie près de la porte de la bibliothèque. La livraison à domicile demeure également possible pour les personnes de 70 ans et plus et pour les personnes à risque.

La procédure pour le service de prêt sans contact et l’horaire de la bibliothèque sont disponibles sur notre site Internet au www.ville.contrecoeur.qc.ca dans la section bibliothèque.

Source : Ville de Contrecœur