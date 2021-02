La bibliothèque ouvre à nouveau ses portes!

La bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère ouvrira ses portes à compter de mardi 16 février. À la suite des nouvelles directives émises par le gouvernement du Québec, les citoyens auront accès aux rayonnages de la bibliothèque, aux tables de travail, aux fauteuils de lecture de même qu’aux postes informatiques.

D’ici la réouverture officielle, la bibliothèque continuera d’offrir ses espaces de travail aux étudiants.



Nouvelles heures d’ouverture

Les heures d’ouverture de la bibliothèque seront prolongées, à compter du 16 février :

– Lundi au vendredi : 12 h à 18 h

– Samedi et dimanche : 10 h à 17 h



Services de prêt et chute à livres

Afin de se préparer à la réouverture, la bibliothèque cessera de prendre des réservations pour le prêt sans contact à partir du mardi 9 février. Les demandes effectuées avant cette date seront traitées et les usagers seront contactés pour la remise de leurs documents. Les citoyens pourront venir chercher leurs documents directement dans les rayonnages, dès le 16 février. Les usagers sont invités à continuer de remettre leurs documents dans la chute à livres prévue à cet effet afin de faciliter la mise en quarantaine des documents.



Mesures sanitaires

Afin de respecter la distanciation physique, une limite maximale de 50 usagers à la fois dans la bibliothèque sera mise en place. En plus, le personnel de la bibliothèque procédera à la mise en quarantaine des livres empruntés, pendant 24 heures, après les avoir récupérés. Évidemment, le port du couvre-visage sera obligatoire en tout temps à l’intérieur. Il sera donc interdit de manger dans la bibliothèque.