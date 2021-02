Journées de la persévérance scolaire 2021: tous ensemble pour nos jeunes!

En marge des Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2021 qui auront lieu du 15 au 19 février prochains, les élu(e)s de la MRC de Marguerite-D’Youville tiennent à exprimer leur soutien à cette initiative qui vise à inciter les citoyens à s’unir pour souligner et reconnaître la résilience des jeunes et leur capacité d’adaptation, particulièrement dans un cadre académique, face à la situation actuelle qui est loin d’être facile pour eux. Il s’agit d’une façon de les motiver et de les encourager à poursuivre leurs efforts jusqu’à la fin de l’année. Le volet régional de cet événement est présenté par l’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative en Montérégie (IRCM).



Tout le monde le sait, depuis bientôt un an, la pandémie de la COVID-19 cause du tort à l’ensemble des sphères d’activité de la société. La couverture médiatique de la crise a mis en lumière, entre autres, les impacts économiques désastreux pour bien des gens. Les répercussions négatives de cette période incertaine sur le parcours des jeunes ne semblent pas avoir bénéficié d’une telle visibilité. Heureusement, les JPS viennent combler un vide, en mettant de l’avant des enjeux tout aussi importants et en nous rappelant la nécessité d’encourager les étudiants à persévérer et à se réaliser pleinement. Il est du devoir de tous de leur faire savoir qu’à l’issue de cette situation hors du commun, leurs efforts seront récompensés et qu’ils en sortiront grandis. La population est derrière eux pour les aider à maintenir le cap vers la réussite.



Les JPS peuvent donc compter sur la MRC de Marguerite-D’Youville pour se rallier à cet élan collectif qui contribuera à créer un climat de bienveillance s’inscrivant dans une mouvance positive et inspirante! L’équipe de la MRC invitera la population du territoire à participer en grand nombre à la programmation qui inclut des activités offertes virtuellement.



« La réussite scolaire de nos jeunes est une priorité, non seulement pour le milieu de l’éducation, mais aussi pour l’ensemble de la société. En tant que mairesse de Sainte-Julie et préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, je félicite tous les élèves et étudiants pour leur persévérance, particulièrement au cours des derniers mois, et j’invite l’ensemble des citoyens de la MRC à les soutenir dans leur cheminement scolaire, car chaque geste est un plus pour leur réussite », a mentionné Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie.





Citation des élu(e)s de la MRC



« Cette année, plus que jamais, avec la pandémie,ses effets à l’échelle planétaire et les enjeux entourant les changements climatiques, il est important que les jeunes femmes et hommes, aujourd’hui sur les bancs d’école, poursuivent les objectifs qu’ils se sont fixés. Comme l’histoire nous l’a démontré, c’est par le savoir et la science que les défis qui se sont dressés devant nous furent surmontés. Notre jeunesse actuelle a su montrer qu’elle peut s’adapter aux imprévus et persévérer. La résilience dont elle fait preuve aujourd’hui est gage d’un avenir prometteur. »



– Daniel Plouffe, préfet adjoint et maire de Calixa-Lavallée





« J’invite la population à participer aux activités des Journées de la persévérance scolaire en soutien à tous les élèves. Ceux-ci ont à relever de nombreux défis dans leur parcours scolaire et tout particulièrement dans le contexte actuel de pandémie. Levons donc notre chapeau à tous ces jeunes afin de souligner leurs grandes capacités d’adaptation. Citoyens et citoyennes de Contrecœur, encourageons-les et surtout, ne manquons pas de les féliciter pour leur persévérance. Soyons pour eux un moteur de motivation et aidons-les à se dépasser au quotidien. »



– Maud Allaire, mairesse de Contrecoeur





« La réussite, c’est tomber sept fois et se relever huit »! Avant de renoncer, il est bon de se rappeler ce célèbre proverbe japonais qui illustre bien ce qu’est la persévérance. Bien qu’il n’y ait pas de recette magique pour la réussite éducative ni de chemin unique vers la motivation, la résilience, la capacité d’adaptation et la confiance en soi sont des ingrédients qui favorisent l’engagement scolaire. Ces capacités ont été vivement sollicitées par tous les sacrifices que les jeunes Amabliens ont eu à faire dans leur parcours scolaire mouvementé depuis mars 2020 : nouveaux modes d’enseignement, relations humaines distanciées, absence ou restriction des activités parascolaires et externes, etc.



Souligner les Journées de la persévérance scolaire est une façon de féliciter, encourager et reconnaître les efforts des élèves amabliens pour leurs succès éducatifs, malgré tous ces obstacles. N’oublions pas que nos gestes et nos paroles sont, pour eux, des étincelles vers le feu de la réussite! »



– Stéphane Williams, maire de Saint-Amable





« La persévérance scolaire porte cette année une tout autre signification. Au-delà des efforts académiques habituels, nos élèves doivent faire preuve, depuis le début de la pandémie, d’un sens de l’adaptation et de l’autonomie hors du commun. Nous sommes convaincus qu’ils en sortiront grandis et qu’ils seront fiers du chemin parcouru. À notre tour de persévérer avec nos encouragements, tant auprès des élèves que des enseignants qui font un travail exceptionnel. »



– Martin Damphousse, maire de Varennes





« La persévérance scolaire est un enjeu important dans le développement académique, tant dans nos écoles primaires, secondaires que dans les centres d’éducation des adultes. Dans la situation que nous vivons, nous sommes conscients de tous les efforts que les élèves doivent déployer pour rester motivés, je tiens à les féliciter. Je tiens aussi à remercier les équipes d’enseignants et de professionnels des écoles qui assurent le bon développement des étudiants en cette période incertaine. »



– Alexandre Bélisle, maire de Verchères