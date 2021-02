Volet Faire affaire ensemble du Défi OSEntreprendre : mettre en lumière l’approvisionnement entre entreprises d’ici

COMMUNIQUÉ – Chaque décision que prend un entrepreneur de s’approvisionner auprès d’entreprises d’ici a des retombées sur les plans économique, environnemental et humain. Pour augmenter cette pratique et ainsi contribuer à la prospérité du Québec, Faire valoir et le CJE Pierre-de-Saurel sont heureux de piloter le déploiement régional du nouveau volet Faire affaire ensemble du Défi OSEntreprendre.

Présidente-directrice générale d’OSEntreprendre, Manon Théberge souligne que « Faire affaire ensemble, c’est une accumulation de petits gestes. Le choix d’un fournisseur, l’adoption d’une politique interne, un changement dans un processus de fabrication : les moyens sont à l’image des valeurs, des capacités et de la créativité de nos entrepreneurs! »

Josiane Noiseux, responsable régionale de la Montérégie est tout aussi emballée par l’ajout de ce nouveau volet qui permettra de faire rayonner le travail des entrepreneurs qui ont un souci de maillage entre les entreprises d’ici. « Plus que jamais il est important de collaborer entre entrepreneurs afin de faire fleurir l’économie du Québec, et par le fait même, le talent et l’expertise des compagnies de chez nous », ajoute-t-elle.

Cette nouveauté s’ajoute aux volets Scolaire, Création d’entreprise et Réussite inc. de ce grand mouvement qui se déploie dans les 17 régions du Québec et donne accès à 800 000 $ en prix. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 mars 2021, 16 h. Tous les critères d’admissibilité sont accessibles en ligne sur www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-faire-affaire-ensemble/.

En complément au nouveau volet, OSEntreprendre propose des articles et des outils pour nourrir la réflexion des entrepreneurs dans l’évolution de leurs pratiques d’approvisionnement sur le Carrefour Faire affaire ensemble.

À propos du Défi OSEntreprendre

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu’à l’université ainsi que de créateurs d’entreprise. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 350 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.

Source: Défi OSEntreprendre Montérégie