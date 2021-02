Des emballages de produits de santé plus verts pour le Laboratoire Suisse de Boucherville

De nouvelles bouteilles fabriquées à partir de matières recyclées à 100 % pour ses produits de santé naturels seront développées par le Laboratoire Suisse, qui se trouve sur la rue Nobel, dans le parc industriel de Boucherville.

Préoccupée par l’impact des déchets de plastique dans l’environnement, l’entreprise pose un geste concret pour réduire son empreinte écologique avec cet emballage plus vert. Ce faisant, elle se place parmi les leaders écoresponsables dans le domaine des produits de santé naturels.

Avec l’introduction progressive de ces nouvelles bouteilles sur le marché, Laboratoire Suisse a pour objectif de commercialiser une proportion de 50 % de ses produits dans des emballages faits de matières recyclées d’ici la fin de l’année 2021. Non seulement ces nouvelles bouteilles sont plus écologiques, mais elles proviennent également d’un fournisseur québécois, sont fabriquées au Canada et sont embouteillées dans les installations de Laboratoire Suisse à Boucherville.

L’entreprise encourage ainsi l’approvisionnement local pour ses emballages, ce qui stimule l’économie du Québec et permet de réduire l’empreinte écologique de ses produits. Plusieurs produits de Laboratoire Suisse sont déjà offerts en ligne et en pharmacie dans ces nouvelles bouteilles écologiques, dont la majorité de sa gamme de probiotiques. Le logo « ECO bouteille fabriquée de matières recyclées » a été développé pour permettre aux consommateurs de facilement repérer ces produits lors de leurs achats.

Le choix de Laboratoire Suisse d’offrir des emballages écologiques et de favoriser l’approvisionnement local s’inscrit dans une démarche environnementale sérieuse et réfléchie.

L’entreprise de Boucherville revoit actuellement toutes les facettes de ses activités et les actions concrètes qui peuvent être mises en œuvre pour réduire son empreinte écologique. Sa démarche environnementale s’articule autour de trois thèmes d’intérêt, soit les emballages écologiques, la fabrication et les emballages locaux, ainsi que l’amélioration continue.

Pour ancrer sa démarche environnementale, Laboratoire Suisse a déterminé des cibles précises et a d’ailleurs déjà entrepris des actions concrètes pour les atteindre. D’ici 2025, elle s’engage notamment à : commercialiser 75 % des produits dans des emballages écologiques; retirer la majorité des boîtes de carton pour les produits déjà emballés dans une bouteille en plastique; privilégier des fournisseurs locaux lorsque possible.

Depuis 1989, Laboratoire Suisse est une marque de qualité au service des Québécois avec une gamme complète de produits de santé faits à partir d’ingrédients actifs naturels. Reconnue des consommateurs pour ses probiotiques, ses ampoules d’énergie Swical et plusieurs autres, elle distribue ses produits en ligne et dans les principales pharmacies.

Laboratoire Suisse fait partie d’une division du Groupe JAMP Pharma, une entreprise privée québécoise.