Des Chroniques du bout de ma rue à écouter

L’auteur Raymond Desmarteau propose chaque dimanche sur les ondes de la radio allumée, 103,3 FM à Longueuil, ses chroniques du bout de ma rue.

Elles sont présentées à 10h30 à l’intérieur de l’émission « Cette semaine et cette semaine seulement » réalisée et animée par Jean-François Porlier.

Raymond Desmarteau partage ainsi avec les auditeurs ses souvenirs de son enfance et des jours qui passent et qui ont passé au rythme du Saint-Laurent, entre la rive, Boucherville et les îles d’en face.

Ces histoires se retrouvent également dans son recueil de nouvelles « Chroniques du bout de ma rue » paru à l’automne 2019 aux éditions GID.

Y a-t-il des exagérations ? Des

mensonges ? Allons donc. Tout est vrai, plus que vrai… la plupart du temps