Xavier Barsalou-Duval officiellement investi candidat

Investiture du Bloc québécois de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères

En ce contexte de gouvernement minoritaire, Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, a virtuellement uni sa voix à celle de Xavier Barsalou-Duval afin d’officialiser la candidature de celui-ci en vue du prochain scrutin fédéral. Outre M. Blanchet, Xavier Barsalou-Duval comptait aussi sur la présence de sa collègue et conjointe Marilène Gill, députée de Manicouagan, de Stéphane Bergeron, député de Montarville, ainsi que d’Alain Therrien député de La Prairie et leader parlementaire du Bloc québécois, qui a d’ailleurs présenté monsieur Barsalou-Duval à l’assistance.

Plus d’une centaine de militants étaient rassemblés pour cette investiture virtuelle. « Après à peine 18 mois dont presqu’un an monopolisé par la crise de la COVID-19, j’ai l’impression d’avoir à peine entamé ce mandat. Il allait donc de soi que je serais à nouveau candidat. Je suis très fier de représenter les gens de Pierre-Boucher–Les Patriotes– Verchères, de porter leurs enjeux et de faire entendre leur voix à Ottawa. », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.

« Il ne fait aucun doute que le Bloc québécois a, en la personne de Xavier, un représentant de haut niveau pour le Québec à Ottawa. Depuis le début de la pandémie, il a brillamment pris cause pour que les compagnies aériennes du Québec soient compensées par Ottawa et que les voyageurs restés au Québec puissent se faire rembourser leurs billets d’avion. Ses interventions ont forcé le fédéral à inscrire ces enjeux à son agenda. Mais surtout, c’est un gars de Boucherville dévoué à sa région et aux gens de la circonscription », a souligné Yves-François Blanchet.

Premier député du Bloc québécois à être investi candidat, Xavier Barsalou-Duval est député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères depuis le 19 octobre 2015. Il est diplômé d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et d’un baccalauréat en sciences comptables. Son expertise et son œil avisé l’ont très bien servi dans sa mission de porte-parole du Bloc québécois en matière de Transports, Infrastructures et Collectivités, mais sont également de précieux atouts lorsqu’il s’agit de défendre les dossiers de sa circonscription. « Je suis très heureux de porter à nouveau les couleurs du Bloc québécois. Avec la pandémie, on voit de façon concrète l’importance d’avoir le contrôle de nos frontières, de prioriser l’autonomie en approvisionnement et de négocier nous-même nos propres ententes. Au Bloc québécois, nous sommes convaincus que la relance économique passe par des projets qui émaneront des gens d’ici. Je veux travailler à cette relance avec les citoyens de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères et je leur demande de me faire confiance à nouveau pour qu’on y travaille ensemble, », a conclu Xavier Barsalou-Duval.