Une clinique de vaccination contre la COVID-19 s’installera à Boucherville

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est ouvrira une clinique de vaccination contre la COVID-19 à Boucherville.

Une entente entre la Ville de Boucherville et le CISSSME a été ratifiée par le conseil municipal le 1er février dernier.

Elle prévoit la location, sans frais, d’un espace de 856 m2 au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois pour l’implantation d’une clinique de vaccination. En fait, celle-ci occupera presque tout le rez-de-chaussée de l’immeuble.

Le CISSME doit s’installer vers la mi-février, mais pour l’instant, il n’est pas en mesure de dire quand la clinique ouvrira ses portes puisqu’il est dépendant des doses de vaccins qu’il recevra. Les clientèles à vacciner dépendront donc du moment où le site sera en activité. On peut quand même présumer que la vaccination s’adressera, dans un premier temps, au personnel de la santé, et qu’une fois les inoculations terminées, elle devrait être offerte à d’autres clientèles selon l’ordre établi par le gouvernement du Québec.

« Au nom des membres du conseil municipal et de la Ville de Boucherville, je suis heureux de pouvoir soutenir le CISSSME dans ses démarches et ainsi permettre à notre population d’avoir une clinique de vaccination à proximité de leur lieu de résidence », a déclaré le maire Jean Martel.

L’entente de location est jusqu’au 23 juin 2021. Après cette date, la Ville reprendra possession des locaux pour l’organisation des camps d’été. La clinique sera alors transférée dans un autre édifice situé à Boucherville qui n’a pas encore été déterminé.