Un prolongement de contrat de cinq ans pour le chef de l’Orchestre symphonique de Longueuil

Le contrat du Maestro Alexandre Da Costa sera prolongé de cinq ans, soit jusqu’en 2029, avec l’Orchestre symphonique de Longueuil.

Alexandre Da Costa occupe les fonctions de directeur artistique et chef attitré de l’OSDL de Longueuil depuis l’automne 2019. « Très dynamique, Alexandre a offert une nouvelle impulsion à l’Orchestre tout en le positionnant comme un incontournable du milieu culturel. La crise sanitaire actuelle n’a pas ralenti sa créativité, son ardeur artistique, ni sa capacité à s’adapter rapidement à une situation hors de l’ordinaire et extrêmement difficile », a déclaré Jean-Jacques Rainville, président du conseil d’administration de l’orchestre.



« Avec la complicité des musiciens et de toute l’équipe de l’Orchestre, je me réjouis d’avoir l’occasion de poursuivre encore longtemps ma mission, celle de démocratiser la musique classique et de la rendre accessible au grand public. C’est d’ailleurs encore plus précieux pour moi dans la crise actuelle où les artistes sont essentiels pour accompagner la population. J’ose croire que quelque part en 2021, lorsque tout le monde ou presque sera immunisé, on aura droit à une éclosion spectaculaire de bonheur collectif qui sera transmise en quelque sorte par notre travail et notre dévouement de tous les instants ! », a lancé avec enthousiasme Alexandre Da Costa, chef attitré et directeur artistique.



Doté d’une vision artistique riche, Alexandre Da Costa voit la musique comme un bien éminemment essentiel. Rappelons qu’alors que le Québec vit une crise sans précédent, l’Orchestre symphonique de Longueuil et son directeur artistique ont récemment réalisé de nombreuses initiatives grandement saluées pour soutenir les Québécois. Pensons notamment à la tournée Balcons symphoniques, idée du chef tout au début de la pandémie afin d’apaiser les résidents des CHSLD qui a finalement pris vie de Gatineau à Gaspé, ou encore l’enregistrement par 25 personnalités québécoises de la chanson Le Blues du Businessman – Les artistes sont essentiels qui a atteint au-delà d’un million de visionnements sur YouTube et Facebook.

Le prochain concert de l’OSDL « Stradivarius Ba Rock symphonique » sera présenté en virtuel, du 11 mars au 1er avril prochain. Suivra tout de suite après « Stradivarius à Vienne ». Tous les détails et abonnements sur le site Internet de l’OSDL.