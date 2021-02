Le Couvre-fun de la Ville de Sainte-Julie remporte un vif succès

En ondes depuis le 18 janvier dernier, l’émission Web le Couvre-fun, créée spécialement pour la Ville de Sainte-Julie, remporte un vif succès. La Ville a donc décidé d’ajouter deux semaines supplémentaires pour permettre aux citoyens de s’amuser dans le confort de leur résidence.



L’émission humoristique, animée par les Julievillois Gino Lévesque et Mario Jean, est diffusée en direct sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Julie du lundi au vendredi à 20 h jusqu’au 12 février (sauf le mardi 9 février). Chaque jour, les animateurs reçoivent deux invités spéciaux, soit une personne de la Ville qui se démarque par une réalisation ou qui inspire ses concitoyens ainsi qu’une personnalité artistique québécoise. Un segment musical complète l’émission. De plus, pour encourager les commerces locaux, un chèque-cadeau de 100 $ est tiré chaque soir parmi les citoyens julievillois qui ont assisté à l’émission.



« L’équipe de la Ville de Sainte-Julie a une fois de plus trouvé une façon originale de divertir ses citoyens malgré la pandémie. Le Couvre-fun permet non seulement aux citoyens de se divertir, mais il crée un véritable sentiment d’appartenance. Chaque soir, les citoyens participent activement à l’émission en commentant les folies de Gino et Mario, nos deux animateurs julievillois qui ont relevé haut la main le défi de faire une quotidienne en direct. J’invite tous les citoyens de Sainte-Julie et d’ailleurs à découvrir ce projet », a précisé la mairesse Suzanne Roy.



Le Couvre-fun est l’une des activités organisées par la Ville dans le cadre de sa programmation spéciale confinement, qui proposait notamment des entraînements gratuits, des capsules culinaires, des chroniques historiques et des conférences en ligne. À compter de cette semaine, de nombreuses activités extérieures gratuites seront aussi proposées dans le cadre des Julievernales pour permettre aux citoyens de profiter de l’hiver en toute sécurité.