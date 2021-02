La Ville lance les Julievernales pour permettre aux citoyens de profiter de l’hiver à l’extérieur

Le traditionnel événement de la fête au lac de Sainte-Julie change de nom pour devenir les Julievernales. Le concept sera notamment revu et les activités se dérouleront dorénavant sur plusieurs sites. Cette année, en raison de la pandémie, les activités entièrement gratuites s’échelonneront du 2 février au 7 mars dans les différents parcs de la ville.



Activités sportives



À partir du 3 février, un sentier d’hébertisme sur neige sera accessible au parc Edmour-J.-Harvey pour faire bouger les familles. Le sentier demeurera en place jusqu’à la fin de l’hiver.



Du 5 février au 7 mars, huit bonshommes de neige seront dissimulés dans les parcs de la ville. À l’aide d’indices se trouvant sur chacun des bonshommes, les citoyens pourront résoudre les énigmes. Il faut visiter le www.boulesdeneige.ca/sainte-julie pour découvrir le premier indice. Les citoyens pourront aussi participer au concours de bonshommes de neige en construisant le leur devant leur résidence, en le prenant en photo et en s’inscrivant sur le site Web http://www.boulesdeneige.ca/sainte-julie.



À partir du 12 février au parc Jordi-Bonet, du 19 février au parc Armand-Frappier et du 26 février au parc de l’Érablière, des sentiers cherche et trouve permettront aux citoyens de découvrir ces parcs. Des objets seront cachés et à l’aide de la liste accessible avec un code QR, il faudra les dénicher en parcourant les sentiers.



Le samedi 20 et dimanche 21 février de 9 h à 16 h 30, des tubes seront prêtés gratuitement à la pente à glisser. Le port du casque est recommandé et le principe du premier arrivé, premier servi sera appliqué.



Les samedis 13 et 27 février, les dimanches 14 et 28 février ainsi que le vendredi 5 mars de 9 h à 17 h, il sera possible d’emprunter gratuitement des vélos à pneus surdimensionnés (fat bike). Une réservation est obligatoire en s’inscrivant dès maintenant au https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/fr/208/Inscription_en_ligne.



Du 1er au 7 mars pour la semaine de relâche, les familles pourront participer à un jeu d’évasion extérieur dans le parc Joseph-Véronneau ou le parc Maurice-Duplessis. L’application qui permettra de résoudre les énigmes pourra être téléchargée à partir du 1er mars.



Activités créatives



À partir du 4 février, des blocs des neiges à peinturer seront disposés dans le parc du Sorbier, le parc Arthur-Gauthier et le parc des Tuileries. Les citoyens sont invités à faire tremper dans un bac d’eau, toute la journée ou la nuit, un vieux tampon d’encre de crayon-feutre lavable, de verser l’eau colorée dans une gourde de hockey et de venir au parc créer une œuvre sur les fresques de neige.



Dès le 6 février, les citoyens sont invités à venir déposer un cœur dans les branches des arbres à cœurs face à la bibliothèque municipale, afin de signifier une pensée ou un souhait. Tous les détails seront indiqués sur l’affiche installée à l’extérieur de la bibliothèque.



Le vendredi 12 février, l’artiste Mélineige Beauregard créera une sculpture de neige. Le lieu sera confirmé sur la page Facebook de la Ville.



Le samedi 13 février à 19 h 30, un DJ virtuel fera danser les citoyens. Il suffit de se connecter au zoom pour danser sur de grands succès : http://bit.ly/3pzdt2A.



Des capsules culinaires seront présentées le 2, 9, 16 et 23 février sur la page Facebook de la Ville. Elles porteront sous les thèmes du Super Bowl, de la Saint-Valentin, des recettes en pot et des collations. De plus, au cours du mois de février et de mars, six capsules Do it yourself (DIY) seront publiées sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Julie. Les capsules porteront sur des bricolages et des expériences scientifiques.



« Notre équipe a travaillé très fort afin de mettre en place les Julievernales malgré le contexte de la pandémie. Les activités permettront aux Julievillois de profiter pleinement de la saison hivernale tout en respectant les règles sanitaires. Je vous invite à participer en grand nombre », a conclu la mairesse Suzanne Roy.