La Ville de Boucherville achète le comptoir des Filles d’Isabelle

La Ville de Boucherville fait l’acquisition de l’immeuble qui abritait le comptoir familial des Filles d’Isabelle, voisin du Centre Mgr-Poissant, et qui est la propriété de la Fabrique de la paroisse de Sainte-Famille.

Le coût de la transaction s’élève à 138 500 $, soit l’équivalent de la valeur marchande de l’immeuble faite par une firme d’évaluation indépendante. Le contrat d’achat prévoit également la réparation de la cheminée de l’église Sainte-Famille aux frais de la Ville, cela dans le but de sauver l’habitat du martinet ramoneur.

Rappelons que la Ville s’est récemment opposée à la démolition de la cheminée où nichent ces petits oiseaux migrateurs. La Fabrique souhaitait démanteler cette structure depuis longtemps inutilisée et devenue non sécuritaire, mais n’avait pas le budget nécessaire pour faire exécuter les travaux de réparation requis. Ceux-ci devraient s’élever à une quarantaine de milliers de dollars.

La vocation du bâtiment anciennement utilisé par les Filles d’Isabelle n’est pas encore déterminée. Cet organisme a récemment été relocalisé dans la nouvelle Maison du bénévolat située non loin.